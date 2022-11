Homem é preso após disparar arma e ameaçar namorada e policiais em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 3h16 desta quarta-feira (2) na Rua Armando da Silva, região do Jardim Rebolças.

Conforme a PM, após solicitação de que a mulher estava sendo agredida a equipe deslocou de imediato ate local do fato. Na residência a vítima de 38 anos, relatou que seu namorado a ameaçou com uma arma de fogo, inclusive efetuou um disparo. A vítima para se defender chegou a arranhar o rosto de xxxx, fato que deixou pequenas escoriações.

De imediato a equipe deu voz de abordagem para xxxx, solicitou que levantasse as mãos e se virasse de costas. O mesmo não acatava as ordens, depois de muita insistência inclusive dela foi possível revista-lo com segurança, então informaram que a arma estava em cima de uma prateleira na cozinha.

A arma exalava cheiro de pólvora, sendo um revólver da marca Taurus calibre .38, que estava carregado com cinco munições intactas mais um cartucho que havia sido disparado, confirmando a versão da vítima.

Perguntado sobre documentação, disse que não estavam com ele.

Diante o risco a vida da vítima e de não estar portando documentos pertinentes para posse da arma e da desobediência e ameaças, foi dada voz de prisão ao mesmo e encaminhado para a Policia Civil de Jandaia do Sul.

Saindo da residência foi encontrado no chão da calçada da residência um coldre na cor preta com seis cartuchos (intactos) todos da marca cbc.

A solicitante ao perceber que seu namorado de fato iria preso, disse que não iria representar e não desejava que fosse levado (talvez por medo do mesmo, sendo que ele continuou ameaçando ela mesmo na frente dos policiais).

Na delegacia durante confecção do boletim ele começou ameaçar a solicitante e o policial dizendo “que isso iria custar caro”, “que amanhã iríamos ver, pois ninguém conhece ele mesmo”.