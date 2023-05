Homem é preso após agredir mulher com socos e mordida

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h11 desta segunda-feira (1) na Rua Clementino Puppi em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a mulher relatou que teve um desentendimento com seu convivente, que o mesmo a agrediu com socos e com uma mordida, causando uma lesão no braço direito. A vítima ainda relatava dores na face sendo encaminhada ao PAM para receber atendimento médico.

Foi dada voz de prisão ao homem e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato, sendo necessário o uso de algemas devido a sua exaltação e fundado receio de fuga.