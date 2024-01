Homem é levado ao Hospital da Providência após ser agredido em Jandaia do Sul

A Polícia Militar prestou apoio a equipe do Samu em uma ocorrência lesão corporal, onde um indivíduo que faz uso de tornozeleira eletrônica, passou a relatar que estava em praça pública na noite do dia 31/12/2023, para festejar o final de ano e queima de fogos, quando dois homens, sendo um morador do Vila Rica e o outro morador de Mandaguari, desferiram vários golpes com um pedaço de madeira, na região de sua cabeça. Disse também que conseguiu fujir e, muito atordoado, fez ligação para a ambulância.

As agressões resultaram em várias lesões atrás da orelha. Diante dos fatos foi encaminhado ao hospital da Providência em Apucarana, pois se queixava de outras dores pelo corpo.