Homem é ameaçado ao tentar impedir que motorista envolvida em acidente deixasse o local

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na noite de sábado (2) na Avenida Anunciato Sonni, próximo ao Auto Posto Jandaia.

Conforme a PM, A equipe deslocou ao referido endereço onde o condutor da motocicleta já havia sido encaminhado com ferimentos para atendimento médico, segundo informações de populares, o outro veículo envolvido fora removido pela condutora, a qual também não estava presente. Posteriormente compareceu no local o marido da condutora, o qual informou os dados de sua identificação e que a mesma havia deslocado para procurar atendimento médico. Também compareceu no local a pessoa de XXXX, o qual declarou que tentou impedir que a condutora se evadisse do local, no entanto fora agredido e ameaçado por terceiros, fato este registrado em outro boletim de ocorrência vinculado a TCIP elaborado por outra equipe PM que prestou apoio no local.

AMEAÇA

Relata vítima que estava indo no local de acidente onde um de seus motoqueiros (entregador) teria colido em um veículo. No local a motorista do veículo que bateu no motociclista estava tentando ser evadir do local, neste momento a vítima tentou conter a motorista para que ficasse no local, neste momento uma terceira pessoa a qual não sabe o nome o arranhou na região do pescoço e o autor contido no presente B.O.U. teria o ameaçado dizendo que se ele continuasse tentando parar a motorista e iria ficar ruim para ele. Diante dos fatos os envolvidos foram orientados e confeccionado o tcip.