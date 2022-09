Indivíduo desmaia após levar tapa no rosto

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 22h16 deste domingo (4) na Avenida Anunciato Sonni, proximidades do Colégio Unidade Polo.

Conforme a PM, a equipe recebeu chamado via central, onde uma pessoa foi agredida. No local já se encontrava a equipe do SAMU fazendo o atendimento.

A vítima informou aos policiais que estava na frente da lanchonete quando foi agredido com um tapa no rosto e perdeu os sentidos. Ainda informou que não sabe quem o agrediu. Também foi perguntado para populares no local, porém ninguém soube informar quem foi o agressor.

O homem foi atendido pela equipe do SAMU e levado ao hospital Nossa Senhora de Fátima.