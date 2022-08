Homem agride mulher e resiste a prisão em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada às 23h20 deste sábado (13) na Rua João Umbelino de Souza, Vila Operária.

Conforme relato da PM, após ocorrência repassada pelo copom, para que a equipe deslocasse com brevidade até o endereço do fato pois a vítima estava sendo espancada pelo marido, os policiais foram até o local onde a vítima de 37 anos estava do lado de fora da residência e acenou para a viatura.

Apresentava hematoma na face esquerda e olho roxo e relatou para equipe que seu amásio havia dado um chute em seu rosto.

Diante do fato, a equipe foi até o endereço da vítima, onde o autor de 35 anos estava na parte externa da residência. Foi solicitado para que o mesmo colocasse as mãos na cabeça, mas ele não obedeceu e disse que ninguém iria entrar na sua casa.

Ameaçava por ter chamado os policiais e como não obedeceu e resistiu à prisão com socos, foi necessário uso de força para conte-lo e algema-lo.

A mãe de ————- a senhora —————– que estava no local ficou o tempo todo em cima da equipe policial dizendo que iria denuncia-los, pois segundo os dizeres dela, não podiam prender seu filho apenas por ter agredido a mulher.

O pai de———-o senhor ————– estava no local, seu rosto estava sangrando e lesionado, relatou que ———— o havia agredido, pois antes da chegada da PM, PRESENCIOU sua filha sendo agredida enquanto segurava seu filho de 1 ano nos braços. Ao tentar socorre-la e a seu neto, ————— passou a agredir —- ———– PROVOCANDO LESOES. —————- TAMBEM QUER REPRESENTAR CONTRA ————–

ASSIM FOI dada voz de prisão ao agressor e encaminhado para a delegacia. Como as vítimas estavam lesionadas esta equipe policial levou-os para o pronto atendimento para passarem por atendimento médico.

Durante este deslocamento —————- ameaçou este policial dizendo que quando o visse de folga iria mata-lo.