Grupo Missiato, produtor da Cachaça Jamel, tem selo “Eu Reciclo”

Com mais de 60 anos no mercado de bebidas destiladas, o Grupo Missiato, com sede na cidade de Jandaia do Sul, norte do Paraná, vêm investindo fortemente em projetos de logística reversa, reúso de água e descarte correto de resíduos sólidos. No final do ano de 2020, a empresa, que é produtora da Cachaça Jamel, adotou o Selo Eu Reciclo em parceria com o IBRAC (Instituto Brasileiro da Cachaça). Com isso, atinge a meta de destinar de forma ambientalmente correta uma massa de resíduos equivalente à massa das embalagens que a empresa coloca no mercado.

O Grupo Missiato já atua em conformidade com as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ao adotar a solução Eu Reciclo, a empresa ampliou seu investimento direto em cooperativas de reciclagem, gerando incentivos para o aumento das taxas de reciclagem no Brasil. “Precisamos ser conscientes do nosso papel como empresa e atuar de forma a diminuir e compensar o impacto ambiental. Somente o programa Eu Reciclo, por exemplo, já compensou mais de 90 mil toneladas de resíduos sólidos.”, reforça Marina Neto, responsável pela área de Qualidade da Indústria Missiato de Bebidas.

A indústria desenvolve projetos internos de conscientização, está ampliando seu programa de reúso de água e participa junto a entidades como a ABRABE (Associação Brasileira de Bebidas) de projetos como o Glass is Good e o Ecogestos.

GLASS IS GOOD

Programa de logística reversa do vidro que envolve toda a cadeia produtiva, reduzindo a emissão de CO2, criando a cultura da reciclagem e gerando renda aos catadores e parceiros do programa.

ECOGESTOS

Programa de apoio a cooperativas e associações de catadores de recicláveis. Entre diversas ações, o programa vem instalando Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) e promovendo educação ambiental junto à população, incentivando o descarte consciente de resíduos sólidos.

Sobre o Grupo Missiato

O Grupo Missiato surgiu no final dos anos 50 com o propósito de oferecer ao mercado destilados de excelente qualidade. O investimento em tecnologia para o desenvolvimento de produtos que atendessem exigências internacionais, tornou o Grupo Missiato uma empresa visionária e comprometida com um relacionamento de longo prazo com seus clientes. A empresa é produtora da Cachaça Jamel, Cachaça Camelinho, Gin Bombardier e outros. Os produtos estão presentes em todo o território nacional e são exportados para diversos países da Europa, América do Norte e América Latina.

Visite https://grupomissiato.com.br/