Funcionários da Sanepar são ameaçados com arma de fogo ao realizar corte em residência

Funcionários terceirizados da Sanepar, passaram por momentos de tensão e ameaça durante o cumprimento de um serviço de corte de água em Sabáudia, cidade localizada no norte do estado. O incidente ocorreu na manhã de quinta-feira (25), em uma residência situada na Rua Lazaro Corrado, região central da cidade.

De acordo com relatos dos trabalhadores, ao realizar o corte do serviço na residência, o morador saiu da casa portando uma arma de fogo, ameaçando-os e impedindo a execução do trabalho. Os funcionários então entraram em contato com a Polícia Militar (PM) para relatar o ocorrido.

Ao chegar no local, os policiais conversaram com o morador e ele alegou que não estava armado com uma arma de fogo real, mas sim com uma Airsoft. No entanto, durante a vistoria na residência, os agentes encontraram uma pistola Taurus carregada com 13 munições, além de outras 39 munições armazenadas no local.

O homem afirmou aos policiais que possuía mais armas e munições em Porto Velho (RO), cidade onde morava com sua família anteriormente. Além disso, duas crianças, filhas da esposa do indivíduo, estavam presentes na casa durante o incidente. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, enquanto as crianças foram encaminhadas ao conselho tutelar.