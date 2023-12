Fórum estará em recesso até dia 06 de janeiro

O Fórum da Comarca de Jandaia do Sul (assim como todos os Fóruns do Estado do Paraná), estará de RECESSO FORENSE no período de 20/12/2023 a 06/01/2024 , conforme Resolução nº 419-OE, de 23 de outubro de 2023, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

As pessoas que comparecem no Fórum para “assinar”, devem comparecer a partir do dia 08/01/2023 (segunda-feira).

Normalmente, as pessoas comparecem até o dia 10 de cada mês para assinatura, mas em virtude do recesso, excepcionalmente no mês de janeiro, deverão comparecer a partir do dia 08/01/2024 (segunda-feira), podendo comparecer ao longo do mês de janeiro.

No período do recesso forense serão atendidos apenas casos urgentes, através do Plantão Judiciário.

PLANTÃO JUDICIÁRIO

TELEFONE: (43) 3572-8848