Florart conta com Clube do Xadrez

Criado por Juan Vitor Martins, o Clube do Xadrez é um sonho de muito anos que agora está sendo realizado e que formará atletas e incentivará o esporte.

Em crescimento exponencial, o grupo se reúne para treinar, jogar e evoluir no esporte e, futuramente, para ensinar.

O prefeito Lauro Junior, que é um grande incentivador dos esportes, esteve no Club do Xadrez para aprender alguns movimentos do jogo.

O clube é aberto para os quem têm interesse em participar, basta apenas entrar em contato com o Juan (43 99900 1796).

As reuniões acontecem nas segundas e quartas-feiras às 20h na Florart Vida.