Fiscalização nas ruas de Jandaia do Sul

A equipe de fiscalização do Município de Jandaia do Sul segue trabalhando para ajudar a conter o avanço da Covid-19. Contamos com a colaboração de todos para enfrentarmos a pandemia.

1 Respeite o toque de recolher das 20 horas.

2 Delivery somente até 22 horas.

3 Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos (ruas, calçadas etc) e em nenhum horário.

4 Não façam aglomerações (festas, churrascos etc)

Agora é hora de nos cuidarmos e pensarmos em nossos familiares e amigos. Fiquem em casa e só saiam quando necessário.