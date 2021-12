Aconteceu nesta quarta-feira (15) a Feira do MEI (Microempreendedor Individual) em Jandaia do Sul. Esta é uma ação da Prefeitura Municipal em parceria com o SEBRAE PR, a Sala do Empreendedor, a Acejan e a UFPR Campus Jandaia.

A FEIRA DO MEI teve como objetivo dar oportunidades aos microempreendedores individuais de Jandaia do Sul para dar a todos acesso ao mercado, tornar as marcas conhecidas e com visibilidade na região. É um momento de troca e geração de negócios.