Família que vinha para velório em Marialva sofre acidente em Ponta Grossa

As quatro pessoas que se acidentaram na manhã desta segunda-feira (8), na Rodovia do Café, em Ponta Grossa, seguiam para um velório na cidade de Marialva, no interior do Paraná. A família viajava num Renault Logan com placas de Irati.

O automóvel se desgovernou no km 470, saiu da pista e capotou. No local morreu Julia Sumita Silveira, de apenas sete anos. A mãe dela, Daiany Sumita, também se feriu. Outras duas pessoas – um homem de 35 anos e um garoto de 10 anos continuam internados em estado grave. Os nomes estão sendo apurados pelas autoridades policiais.

Daiany, segundo informações reveladas pela TV Interativa, é cunhada de Valdeirton Macionato, 28, que morreu em um acidente de moto na noite de domingo (7), na PR-445. O rapaz chegou recentemente do Japão e comprou uma moto de alta cilindrada. Segundo a Polícia Rodoviária ele sofreu uma queda perto do Distrito de Aquidaban.

As informações são do portal aRede