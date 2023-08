Faleceu Orlando Aparecido da Silva. Ele conduzia a Kombi que se envolveu em acidente na manhã de hoje

Morreu no Hospital da Providência, de Apucarana, o motorista da Kombi que colidiu com um caminhão na manhã desta quarta-feira (23) em Jandaia do Sul.

Orlando Aparecido da Silva era proprietário da Frutaria Três Meninas.

Ele sofreu três paradas cardíacas no local do acidente, foi reanimado, mas apesar de todos os esforços da equipe da Defesa Civil e SAMU, ele não resistiu e faleceu no hospital da Providência.

Sobre o acidente https://jandaiaonline.com.br/motorista-e-socorrido-em-estado-grave-apos-colisao-em-trevo-de-jandaia/