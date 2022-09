Evento especial exalta o valor da família em São Pedro do Ivaí

A Administração Municipal de São Pedro do Ivaí realizou através da Secretaria de Assistência Social e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, um grande encontro de famílias em homenagem ao Mês da Família. A ação visou estreitar os laços familiares, e o fortalecimento das relações entre os membros das famílias de crianças e adolescentes acompanhados pelo SCFV.

“O evento contou com diversas apresentações artísticas com o tema família que emocionaram o público. O objetivo dessas ações é promover o empoderamento familiar, uma vez que, buscam a integração entre os participantes e seus familiares, bem como estreitar laços de amizades para que a convivência em comunidade seja cada vez mais respeitosa, afinal, a família é o alicerce e primeira escola na vida de qualquer ser humano”, destaca a secretária de Assistência Social, Estela Aoyama.

Após as apresentações das crianças e adolescentes, foi servido um jantar feito pela equipe. “Todos os servidores se envolveram intensamente para poder proporcionar uma noite cheia de carinho. Foram muitas mãos, muitos braços e muita vontade de deixar uma memória bonita para as famílias que prestigiaram o evento. Cada apresentação marca a vida dos filhos e dos familiares, muitos talentos são descobertos e desenvolvidos nas oficinas diárias e as ações, onde envolve apresentações ao público. São uma motivação para as crianças se envolverem e se dedicarem ainda mais, principalmente quando o público são pessoas tão especiais como nossos familiares”, comentou a Prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri.

Uma família com vínculos fortalecidos, equilibrada e harmoniosa é fundamental no processo de desenvolvimento e formação de crianças e adolescentes. Afinal, é na família que se educa e são transmitidos valores morais e princípios éticos.

Além dos servidores do CAIS e de toda a equipe da Assistência Social, foi fundamental a ajuda dos setores de Limpeza, Obras, Desenvolvimento Humano, Cultura, Agricultura e tantos outros que se dispuseram a contribuir. As famílias tiveram a noite eternizada por meio de fotos que foram tiradas no painel do evento e entregue a cada criança em um porta-retratos, simbolizando a união, a fraternidade e o amor.