Esta cachorrinha pertence a um casal de idosos e está desaparecida

Esta é a Sapeka, ela é uma pinscher nº 0 e está desaparecida há cerca de 3 semanas.

Ela mora no Jardim Pérola e foi avistada pela última vez na região do Nova Jandaia há cerca de 2 semanas.

Se alguém tiver estiver com ela, entre em contato através desta publicação ou pelo telefone 3432-9250 Departamento de Meio Ambiente.

Ela pertence a um casal de idosos que gostariam muito da presença dela novamente em casa.