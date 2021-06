Foram entregues 1275 cestas básicas para escolas e CMEIS municipais, Creche Raio de Luz e APAE através do Programa Agricultura Familiar

O prefeito Lauro Junior e o vice Fifa estiveram na manhã desta terça-feira (15) com a Diretora do Departamento da Educação, Meire Bueno, entregando 1275 cestas básicas para os alunos das escolas e CMEIs do município, Creche Raio de Luz e APAE através do Programa Agricultura Familiar.