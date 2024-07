No início da tarde desta quinta-feira (25) a equipe do Posto de Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada para combater um incêndio na cadeia de Jandaia (DEPPEN).

Os brigadistas chegaram rapidamente ao local e se depararem com uma quantidade significativa de fumaça.

O princípio de incêndio teria se dado por conta de um curto-circuito. Ninguém ficou ferido.