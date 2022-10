Entregadores chamam a PM, após serem acusados de furto em bar

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 15h desta terça-feira (18) na Avenida Getúlio Vargas em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, “Esta equipe foi solicitada para comparecer no endereço citado onde segundo o solicitante, Sr XXXX 33 anos, estava sendo acusado de furto. No local o solicitante relatou que pela manhã chegou juntamente com XXXX 27 anos, no bar e realizou entrega de 7 engradados de garrafas de 300ml de bebida.

Os mesmos trabalham para a distribuidora de bebidas da cidade de Maringá. No momento em que foram fazer a substituição dos engradados vazios pelos cheios, aconteceu de pegar um engradado com garrafas cheias por engano, os quais acabaram indo com os engradados de garrafas vazias.

Após fazer essa substituição os mesmos continuaram as entregas em outros estabelecimentos. Por volta das 14h45min a proprietária do Bar, Sra. XXXX 29 anos, encontrou os entregadores e disse se eles haviam deixado uma caixa a menos no Bar, então os mesmos foram conferir e nesse momento encontraram de fato uma caixa com garrafas cheias no meio das outras e foram fazer a entrega.

Ao chegar no bar para devolver o engradado, os mesmos questionaram a proprietária se a mesma estava achando que havia ocorrido de má fé, foi onde está respondeu: “essa escola que vocês estudam já fui expulsa há muito tempo”. Que muitos entregadores já fizeram de chegar pra ela e tentar vender caixa com bebida sobrando no caminhão.

Que as vítimas disseram que a autora os acusou de furtar as bebidas, que os tratou com arrogância. Diante do fato dos mesmos em querer representar contra a proprietária do Bar, fora lavrado o respectivo boletim de ocorrência. As entregas conforme informado, são registradas em notas fiscais pela empresa responsável. As partes foram orientadas.