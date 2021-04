Entrega de alimentos doados durante a vacinação

Nesta terça-feira (20), o Prefeito Lauro Junior e o vice Fifa, juntamente com o Diretor de Departamento de Saúde, Tadeu Rocco, e a Diretora de Departamento da Assistência Social, Renata Oribes, estiveram reunidos no Centro de Distribuição do Almoxarifado para o recebimento dos alimentos da Ação Solidária organizada em parceria com o Rotary Club de Jandaia do Sul durante a vacinação contra a COVID-19.

Os alimentos doados pelos jandaienses serão direcionados ao CRAS para distribuição às famílias de baixa renda da cidade.