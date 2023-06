Encontrado corpo de jovem que estava desaparecido em rio da região

O corpo do jovem Caio Henrique dos Santos, de 28 anos, que estava desaparecido desde domingo (18), foi encontrado na noite de quinta-feira (22) em São João do Ivaí. Ele foi encontrado boiando a 300 metros do ponto de concentração das buscas no Rio Corumbataí. As equipes de resgate foram avisadas e retiraram o corpo do rio. Caio estava na região para pescar e desapareceu enquanto estava com amigos. As buscas foram realizadas por equipes dos Bombeiros, Grupo de Operações de Socorro Tático, Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, Prefeitura de São João do Ivaí e familiares e amigos.