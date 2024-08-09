Empresa aérea divulga nomes de passageiros e tripulantes

A VOEPASS Linhas Aéreas divulgou a lista passageiros e tripulantes que estavam no avião que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu na tarde desta sexta-feira (9) em um condomínio em Vinhedo (SP).
- ROSANGELA SOUZA
- ELIANE ANDRADE FREIRE
- LUCIANI CAVALCANTI
- JOSE FER
- DENILDA ACORDI
- MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA
- JOSÉ CLOVES ARRUDA
- NELVIO JOSE HUBNER
- GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA
- RONALDO CAVALIERE
- SILVIA CRISTINA OSAKI
- WLISSES OLIVEIRA
- HIALES CARPINE FODRA
- DANIELA SCHULZ FODRA
- REGICLAUDIO FREITAS
- SIMONE MIRIAN RIZENTAL
- JOSGLEIDYS GONZALEZ
- MARIA PARRA
- IOSLAN PEREZ
- MAURO BEDIN
- ROSANGELA MARIA DEOLIVEIRA
- ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR
- KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI
- MAURO SGUARIZI
- LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
- MARIA VALDETE BARTNIK
- RENATO BARTNIK
- HADASSA MARIA DA SILVA
- RAPHAEL BOHNE
- RENATO LIMA
- RAFAEL ALVES
- LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO
- ADRIELLE COSTA
- LAIANA VASATTA
- ANA CAROLINE REDIVO
- JOSÉ CARLOS COPETTI
- ANDRE MICHEL
- SARAH SELLALANGER
- EDILSON HOBOLD
- RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS
- LIZIBBA DOS SANTOS
- PAULO ALVES
- PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO
- ROSANA SANTOS XAVIER
- THIAGO ALMEIDA PAULA
- ADRIANA SANTOS
- DEONIR SECCO
- ALIPIO SANTOS NETO
- RAQUEL RIBEIRO MOREIRA
- ADRIANO DALUCA BUENO
- MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR
- DIOGO AVILA
- LUCIANO TRINDADE ALVES
- ISABELLA SANTANA POZZUOLI
- TIAGO AZEVEDO
- MARIANA BELIM
- ARIANNE RISSO
- DEBORA SOPER AVILA (tripulante)
- RUBIA SILVA DE LIMA (tripulante)
- HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA (tripulante)
- DANILO SANTOS ROMANO (tripulante)
Fonte G1