Empresa aérea divulga nomes de passageiros e tripulantes

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A VOEPASS Linhas Aéreas divulgou a lista passageiros e tripulantes que estavam no avião que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, e caiu na tarde desta sexta-feira (9) em um condomínio em Vinhedo (SP).

  1. ROSANGELA SOUZA
  2. ELIANE ANDRADE FREIRE
  3. LUCIANI CAVALCANTI
  4. JOSE FER
  5. DENILDA ACORDI
  6. MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA
  7. JOSÉ CLOVES ARRUDA
  8. NELVIO JOSE HUBNER
  9. GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA
  10. RONALDO CAVALIERE
  11. SILVIA CRISTINA OSAKI
  12. WLISSES OLIVEIRA
  13. HIALES CARPINE FODRA
  14. DANIELA SCHULZ FODRA
  15. REGICLAUDIO FREITAS
  16. SIMONE MIRIAN RIZENTAL
  17. JOSGLEIDYS GONZALEZ
  18. MARIA PARRA
  19. IOSLAN PEREZ
  20. MAURO BEDIN
  21. ROSANGELA MARIA DEOLIVEIRA
  22. ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR
  23. KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI
  24. MAURO SGUARIZI
  25. LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
  26. MARIA VALDETE BARTNIK
  27. RENATO BARTNIK
  28. HADASSA MARIA DA SILVA
  29. RAPHAEL BOHNE
  30. RENATO LIMA
  31. RAFAEL ALVES
  32. LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO
  33. ADRIELLE COSTA
  34. LAIANA VASATTA
  35. ANA CAROLINE REDIVO
  36. JOSÉ CARLOS COPETTI
  37. ANDRE MICHEL
  38. SARAH SELLALANGER
  39. EDILSON HOBOLD
  40. RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS
  41. LIZIBBA DOS SANTOS
  42. PAULO ALVES
  43. PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO
  44. ROSANA SANTOS XAVIER
  45. THIAGO ALMEIDA PAULA
  46. ADRIANA SANTOS
  47. DEONIR SECCO
  48. ALIPIO SANTOS NETO
  49. RAQUEL RIBEIRO MOREIRA
  50. ADRIANO DALUCA BUENO
  51. MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR
  52. DIOGO AVILA
  53. LUCIANO TRINDADE ALVES
  54. ISABELLA SANTANA POZZUOLI
  55. TIAGO AZEVEDO
  56. MARIANA BELIM
  57. ARIANNE RISSO
  58. DEBORA SOPER AVILA (tripulante)
  59. RUBIA SILVA DE LIMA (tripulante)
  60. HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA (tripulante)
  61. DANILO SANTOS ROMANO (tripulante)
 Fonte G1
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