Embriagado, homem chama a Polícia após amigos levarem seu carro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul como Apropriação Indébita, na Rua Dourados, às 0h18 desta quinta-feira (4).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atendimento de uma possível ocorrência de Roubo, ao chegar no local informado pelo solicitante, o mesmo disse que havia ingerido bebida alcoólica, apresentando falas desconexas, e informou que estava com três amigos em seu veículo, sendo que um deles conhecido, que mora perto da casa dele.

Completou dizendo que ao chegar no posto e efetuar o abastecimento, ele saiu de seu veículo e os seus amigos que estavam no carro saíram com o Corsa, sendo que o mesmo informou o destino que seria a cidade de São Pedro do Ivaí.