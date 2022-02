Em parceria com o Colégio Estadual Rui Barbosa, Cooperativa apresenta aos alunos o Programa Jovem Agricultor Aprendiz

No dia 16 de fevereiro às 9h, aconteceu no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva de Jandaia do Sul uma palestra aos alunos das 2ªˢ e 3ªˢ do Ensino Médio do Colégio Estadual Rui Barbosa. A palestra foi ministrada pelo Instrutor do SENAR-PR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), José Carlos Gonçalves e teve como objetivo, apresentar o Programa Jovem Agricultor Aprendiz.

O Programa Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) foi elaborado pelo Senar-PR diante da necessidade de proporcionar aos jovens, o conhecimento e qualificação de aprendizagem profissional rural.

O Programa oferecerá aos jovens, formação necessária para que desenvolvam criatividade, habilidades práticas a serem aplicadas em seus lares, propriedades e no seu desenvolvimento pessoal.

O programa tem como objetivo informar aos jovens sobre suas oportunidades no campo, qualificando-os profissionalmente, despertando uma visão empresarial e capacidade empreendedora.

A Diretora do Colégio Estadual Rui Barbosa, Lilian Maria Ruiz Borin, comentou sobre a importância deste Programa, que através do curso trará a oportunidade de agregar mais conhecimento e qualificação, possibilitando a inserção de muito de nossos alunos ao mercado de trabalho.

No dia 02 de março, serão selecionados 20 (vinte) alunos para iniciar um curso de 144 horas, no contraturno.

Agradecimentos a Cooperval (Cooperativa Agroindustrial Vale do Ivaí Ltda), em especial as funcionárias Larissa Peixoto e Ana Paula Morelli Buranelo e a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul pela parceria.