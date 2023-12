Educação de Jandaia do Sul realiza formatura

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação realizou nos dias 05 e 06 de dezembro a Formatura dos alunos da educação infantil das escolas e centros municipais de educação infantil.

A formatura foi realizada no Auditório Municipal. O evento contou com a presença do Prefeito Lauro Junior e a 1ª Dama Stella Silva, do Vice Prefeito Fifa e a esposa Marta, dos vereadores Welton e João Paulo, da diretora do Departamento de Educação com a equipe do Departamento, das diretoras das escolas e centros municipais de educação com seus coordenadores pedagógicos e professores, além dos formandos, pais, familiares e convidados.

Receberam os certificados aproximadamente 200 alunos divididos em 10 turmas das escolas e centros municipais de educação. A diretora do Departamento de Educação Sheila agradeceu a presença de todos e o entusiasmo parabenizando a todos os formandos e equipe educacional pela dedicação para que o evento acontecesse, agradeceu ainda os pais e familiares, o Prefeito Lauro Junior pela atenção prestada em prol da educação, “estamos orgulhosos de toda a equipe pelo cuidado e carinho que ensinam nossas crianças”. Houve ainda apresentações com as bailarinas da Brisé Volé e alunos das Oficinas de Arte do Departamento de Cultura.