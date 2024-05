Duas pessoas morrem em assalto a ônibus na PR-444

Duas pessoas morreram durante um assalto a três ônibus de viagem registrado na PR-444, em Arapongas, durante a madrugada deste domingo (19). De acordo com a Polícia Militar (PM), os criminosos se passaram por agentes da Receita Federal e fingiram realizar uma blitz na rodovia. Todos os bandidos estavam armados.

Os ladrões obrigaram os motoristas a continuarem conduzindo os três ônibus no sentido Mandaguari. No entanto, durante o trajeto, uma das passageiras conseguiu acionar os agentes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Arapongas. Os policiais abordaram os veículos e foi registrada uma troca de tiros entre as autoridades e os criminosos.

Conforme relatório da PM, dois homens vestindo roupas da Receita Federal desembarcaram de um dos ônibus. Um deles foi baleado durante o confronto e morreu no local. Outros dois suspeitos estavam no segundo ônibus de viagem; eles desceram do veículo e conseguiram fugir por uma região de mata. Os bandidos que estavam no terceiro coletivo fugiram em um Honda Civic antes que a passageira conseguisse acionar a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM de Arapongas, a segunda vítima fatal teria se jogado de um dos ônibus em movimento e acabou sendo atropelada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento, mas a pessoa não resistiu aos graves ferimentos.

Investigação apurará se essa vítima era um passageiro do ônibus ou fazia parte da quadrilha.

As autoridades realizam buscas pela região, mas até o momento desta publicação, os assaltantes que fugiram não haviam sido localizados.

As informações são do TnOnline