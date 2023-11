Dpt. de Esportes realiza torneio “Troféu Carlito Gordo”

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Esportes e da Empresa Bilhares São Jorge realizou nesta quarta-feira, 15 de novembro, o 1º Torneio Municipal da República de sinuca e truco “TROFÉU CARLITO GORDO”.

O evento aconteceu no salão social da Associação dos Servidores Municipais (ASSEM) contando com um grande número de inscritos, que durante todo o dia disputaram entre si e, no final da tarde, tivemos os vencedores que receberam seus prêmios em dinheiro e troféu.

Os vencedores da sinuca foram: Campeão Ednir e Vice Campeão Muriel.

Já no truco as duplas vencedoras foram: Campeões Márcio e Vanderlei e Vice Campeões Val do Campo e Canidia.

O Prefeito Lauro Junior, que durante o dia e na entrega da premiação esteve presente, ficou bastante satisfeito com a realização do torneio, ressaltando que dará continuidade e apoiará a realização de outras edições de eventos como esse.