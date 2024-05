Dpt. de Cultura comemora Dia Internacional da Dança

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Cultura, juntamente com o Lar São Francisco de Assis e a Associação Florart Vida realizaram na noite desta segunda-feira, 06 de maio, no Auditório Municipal, várias apresentações de Dança com os alunos assistidos na Oficina Dançarte.

Os ritmos apresentados foram: Ballet, Jazz, Danças Urbanas e Ritmos. Ao todo foram 16 apresentações com mais de uma centena de alunos que abrilhantaram o evento.

O espetáculo realizado foi para comemorar o “Dia Internacional da Dança” comemorado no último dia 29 de abril, que foi instituído pela UNESCO em 1982.

A data escolhida foi em homenagem ao bailarino e professor de balé Jean-Geroges Noverre, francês conhecido por inovar e revolucionar a prática da dança no século XVIII.