A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul em parceria com o Grupo Schima Combat e a Federação Paranaense de Muay Thai realiza neste domingo (24/07) a Copa Jandaia do Sul de Muay Thai 2022.

Serão várias categorias do masculino e do feminino. O evento acontece no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, na Praça do Café, a partir das 09h00 e a entrada é gratuita.