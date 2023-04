Dois são encontrados mortos dentro de carro carbonizado no Vale do Ivaí

Na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Militar do Paraná foi acionada para atender uma ocorrência na “Mata da Suíça”, situada entre os municípios de Lunardelli e São João do Ivaí. No local, um veículo completamente carbonizado foi encontrado e, dentro do carro, foram encontrados dois corpos já em óbito e em estado irreconhecível.

O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã foi acionado e recolheu os corpos. A Polícia Civil também se fez presente para averiguar a situação. A delegada Kethilin Iurino estará à frente das investigações que têm como objetivo identificar a origem do veículo, um Fiesta de cor laranja, bem como as vítimas que ainda não foram identificadas.