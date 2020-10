Dois morrem em acidente de moto em Mandaguaçu

Às 11h15, a PRF foi acionada para atendimento de acidente do tipo colisão com objeto fixo (passarela), que ocorreu na BR 376 km 158, perímetro urbano de Mandaguaçu / PR. Os ocupantes da motocicleta não resistiram aos ferimentos.

O veículo só parou após destruir parte da passarela. O piloto teve morte instantânea no local, já o passageiro foi atendido por médicos da concessionária, que fizeram RCP (Reanimação Cardiopulmonar) por cerca de 30 minutos, porém, não conseguiram reverter o quadro clínico e este também faleceu no local do acidente.

A PRF vem acompanhando um número elevado de acidentes envolvendo motocicletas de alta performance e tem fiscalizado e orientando os condutores desses veículos quanto à boas práticas de pilotagem, multando os que não respeitam o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e não rara as vezes, retirando de circulação as motocicletas sem condições de circulação.

A orientação da PRF aos motociclistas é que não ultrapassem os limites regulamentares da via, usem vestimentas apropriadas, mantenham distância de segurança de outros veículos, não ultrapassem pela direita ou em cruzamentos em nível, redobrem a atenção, pois o motociclista é o mais frágil em um acidente envolvendo este tipo de veículo.

Caberá à PRF levantar as informações relevantes e as possíveis causas destes acidentes, para posteriormente confeccionar o Boletim de Acidente de Trânsito e encaminhar para a autoridade de trânsito competente pela circunscrição.

Fonte PRF