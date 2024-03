Dois homens morrem durante confronto com PM em Arapongas

Dois homens morreram após um confronto com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (27) em Arapongas. Foi na Rua Pavão, no cruzamento com a Rua Galito, no Jardim Bandeirantes.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local, mas os socorrista apenas constataram os óbitos.

O confronto aconteceu entre os homens, que estariam armados, e a equipe da Rocam. Os suspeitos teriam assaltado uma empresa e rendido o segurança do estabelecimento.

Nenhum policial ficou ferido.

Mais informações em breve.