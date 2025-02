Diretor do Departamento de Saúde de Jandaia do Sul participa de encontros em Curitiba para fortalecer serviços de saúde no município

Nos dias 26 e 27 de fevereiro, o diretor do Departamento de Saúde de Jandaia do Sul, Valmir Inácio de Oliveira, esteve em Curitiba para tratar de assuntos importantes relacionados à saúde no município.

No dia 26, Valmir participou de uma palestra e orientação no Tribunal de Contas do Paraná (TC-PR), das 9h às 13h. O evento abordou um questionário que será respondido no final de 2025, avaliando os serviços prestados no atendimento à saúde em Jandaia do Sul.

Durante o encontro, o presidente do TCE-PR, Fernando Linhares, destacou a importância da participação ativa dos secretários municipais no Programa de Governança Municipal (ProGov). Segundo ele, “o engajamento dos secretários municipais no ProGov é essencial para aprimorá-lo e, assim, alcançar os objetivos de garantir a implementação efetiva dessas políticas públicas”. Linhares também ressaltou o papel orientador do Tribunal de Contas, afirmando que o órgão “pode ajudar o gestor a aprimorar o seu mandato, com benefícios para a população”.

Integrantes do ProGov, os auditores de controle externo Eduardo Schnorr e Lucas Placco, juntamente com a assessora executiva da Presidência, Carla Daniele de Oliveira, apresentaram as principais mudanças trazidas pela nova Prestação de Contas Anual (PCA) dos prefeitos, implantada pelo TCE-PR a partir de 2022.

A nova sistemática permite ao Tribunal avaliar a atuação dos prefeitos na implementação de políticas públicas em seis áreas de alta relevância para a população:

✔️ Saúde

✔️ Educação

✔️ Assistência social

✔️ Administração financeira

✔️ Previdência social

✔️ Transparência e relacionamento com o cidadão

Essa análise é realizada por meio de questionários eletrônicos respondidos por gestores e servidores das áreas envolvidas. Esses interlocutores são cadastrados pelas entidades fiscalizadas junto ao Tribunal.

Já no dia 27, o diretor do Departamento de Saúde esteve na Secretaria de Estado da Saúde (SESA), no setor de transporte, para tratar da doação de veículos para o município. Atualmente, cinco veículos já foram entregues a Jandaia do Sul, e mais um será destinado ao Hospital Regional.

Além disso, Valmir também visitou Fran Rocha, responsável pela frota do SAMU na SESA, onde solicitou a doação de uma nova ambulância para a base do SAMU de Jandaia do Sul. O processo de transferência já está em andamento para garantir o reforço no atendimento de urgência e emergência.

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância dessas conquistas para a população:

“Nosso compromisso é garantir que Jandaia do Sul tenha uma saúde cada vez mais estruturada e eficiente. A busca por novos veículos e ambulâncias fortalece nosso atendimento e melhora a qualidade dos serviços prestados à comunidade.”

Essas ações reforçam o empenho da administração municipal em buscar melhorias e investimentos para garantir um atendimento de qualidade a todos.

