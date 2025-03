Desafetos se encontram no PAM e Polícia Militar é chamada

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 11h50 desta segunda-feira (10).

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para atendimento de ocorrência de ameaça no PAM de Jandaia do Sul.

No local, a solicitante relatou que teve um desentendimento em um supermercado no dia 08 de março, sábado, com a pessoa de XXXX, e que veio até o Pronto Atendimento para fazer o exame de constatação de lesão corporal, porém ao chegar no local se deparou com a mesma pessoa que havia se desentendido no sábado, que a ameaçou dizendo que iria lhe agredir.

Diante dos fatos e do interesse da solicitante em representar criminalmente, foi realizado o termo circunstanciado e feito a devida orientação as partes envolvidas.

