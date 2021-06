Deputado Do Carmo agiliza construção de casas populares para Jandaia do Sul

Para 2021 o deputado assegurou R$ 1,3 milhão que serão investidos em obras e equipamentos na cidade

O deputado estadual Paulo Rogério do Carmo (PSL) esteve em Jandaia do Sul na última sexta-feira (11) em reunião com o prefeito Lauro Junior, para garantir agilidade na construção de 75 casas populares no município. As obras, com recursos estaduais de quase R$ 6 milhões, estão previstas para terem início em setembro e fazem parte do programa de desfavelamento Vida Nova, da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

“São casas que vão beneficiar famílias que vivem em áreas de risco e moradias precárias. Em tratativas com o governo estadual, apresentei essa demanda e estamos trabalhando juntos para que as obras comecem o mais rápido possível, mudando o panorama da região. Nosso mandato está de portas abertas para Jandaia do Sul”, afirmou Do Carmo.

O presidente da Câmara de Jandaia, João Paulo Bosio, o vereador Serjão de Lima e representantes regionais da Cohapar também participaram da reunião e, na oportunidade, falaram sobre o programa Casa Fácil Paraná, que facilita o financiamento da casa própria para famílias de baixa renda, com a doação de terreno sendo feita pela Prefeitura.

O prefeito agradeceu a intervenção do deputado. “O deputado já assegurou recursos de mais de R$ 1 milhão para o município e estamos alinhando novas demandas. Vamos continuar trabalhando para viabilizar outros projetos habitacionais para Jandaia do Sul”, disse Lauro Junior.

Para Jandaia do Sul, em 2020, o deputado estadual Do Carmo viabilizou um caminhão-pipa, a construção de dois poços artesianos, um ônibus para transporte escolar e um kit robótica para o Colégio Cívico Militar. Este ano já estão garantidos recursos de R$ 1,3 milhão.

Vida Nova

Jandaia do Sul vai receber o projeto-piloto do programa Vida Nova, do governo estadual, com o atendimento de 75 famílias que atualmente residem em ocupações irregulares na cidade. A maior parte está em área de proteção ambiental e outras às margens de uma das rodovias federais que atravessa o município. A ação vai sanar o problema de assentamentos precários na cidade da região do Vale do Ivaí.

Após a desocupação das atuais residências, os locais passarão por um processo de recuperação ambiental, sob responsabilidade da Sanepar. A intervenção prevê a demolição das estruturas existentes, limpeza e implantação de um parque, com função dupla: evitar a reocupação irregular da região e servir como uma opção de lazer à população local.