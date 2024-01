Departamento de Educação e Esportes de Jandaia do Sul atende agora em novo endereço

A partir do início de janeiro de 2024 o Departamento de Educação e Esportes da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul passou a funcionar de forma compartilhada no Prédio da Fafijan na Rua Professor João Maximiano, 426, Vila Operária.

Além do Departamento de Educação, o setor de Esportes, Transporte Escolar e Instituto de Previdência também passa a fazer os atendimentos neste local.

Segundo a prefeitura, o objetivo dessa mudança foram vários, dentre eles a acessibilidade, espaço e concentração dos serviços prestados pelo Departamento de Educação e Esportes e também o Instituto de Previdência.