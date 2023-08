Delegado Jacovós fala sobre recursos destinados ao Colégio Panorama de Sarandi

Segunda-feira (28), na Alep, após deputados de oposição criticarem, apenas o Governo sobre a falta de reforma do Colégio Panorama de Sarandi, sem se aprofundarem no tema ou pesquisarem que havia dinheiro no “caixa” do colégio, inclusive verba liberada pelo deputado Jacovós para reformas emergenciais, o deputado fez um pronunciamento e explicou que, no mês de maio, enviou 100 mil reais para que reformas emergenciais fossem realizadas na instituição.

As críticas dos deputados de oposição ao Governo, foram baseadas em um vídeo gravado por estudantes nas dependências do Colégio, que viralizou nas redes sociais. Em tom de bom-humor, os alunos mostraram alguns ambientes em situação precária como banheiros sem travas, espelho e papel higiênico, goteiras e falta de pintura na quadra.

Na sessão parlamentar, Jacovós fez uso da palavra e cobrou explicação dos responsáveis: “Eu não queria chegar ao ponto de dizer que esta situação aconteceu por incompetência da Direção do Colégio e, no mínimo, não foram diligentes. Com os cem mil reais que o Deputado Delegado Jacovós enviou para o Colégio, aqueles problemas seriam resolvidos”.

Jacovós explicou que reconhece haver outros problemas estruturais, mas acredita que os cem mil reais que foram depositados diretamente na conta do Colégio, daria para realizar reformas emergenciais, inclusive dos problemas que foram expostos no vídeo gravado pelos alunos. “Se a Direção fosse competente, com cem mil reais, aqueles problemas estariam resolvidos”, finalizou.