Delegado Jacovós acompanha Ratinho no anúncio de 85 milhões em investimentos para Apucarana e região

Nesta quinta-feira (27), o deputado estadual Delegado Jacovós acompanhou o governador Ratinho Junior e o secretário de saúde, Beto Preto, no anúncio de 85 milhões de reais em investimentos para o município e região.

Entre os investimentos, estão, 63 veículos para a saúde da 16ª Regional, dois guinchos para melhorar a segurança pública, recursos para o Detran, além de melhorias das ruas da cidade e recursos para o Colégio Estadual do Campo Prof. Godomá B. de Oliveira.

O prefeito Júnior da Femac e diversas lideranças políticas e municipais também acompanharam o evento.

Jacovós agradeceu a parceria do Governo do Estado com os deputados, o que segundo ele, auxilia no crescimento e desenvolvimento dos municípios. “Cobramos quando é preciso, mas agradecemos e reconhecemos os avanços e conquistas das regiões que representamos. Os eleitores estão cada vez mais atentos, a maioria vota no político que é acessível, no político que eles podem conversar diretamente, sem dificuldade e não naquele político que só aparece de 4 em 4 anos”, finalizou.