Delegacia de Jandaia do Sul Inicia Operação de Proteção às Mulheres no Mês da Mulher e Cumpre Mandado de Prisão Preventiva

A Delegacia de Jandaia do Sul, no âmbito das ações de combate à violência contra a mulher, deu início a uma operação especial em comemoração ao mês da mulher. A operação visa fortalecer as políticas de proteção às mulheres e garantir um ambiente seguro para que possam viver sem medo de agressões e abusos.

No dia de hoje (5), a equipe da delegacia cumpriu com êxito, na cidade de Marumbi, um mandado de prisão preventiva relacionado a um caso de descumprimento de medida protetiva, em mais uma demonstração do compromisso da Polícia Civil com o enfrentamento da violência de gênero. O indivíduo foi capturado e está à disposição da justiça, evidenciando o esforço contínuo da Polícia Civil de Jandaia do Sul para responsabilizar os agressores e proteger as vítimas.

A Delegacia de Jandaia do Sul reforça seu compromisso com a segurança da população feminina e informa que continuará desenvolvendo ações de prevenção e repressão à violência, bem como promovendo uma rede de apoio para as vítimas.

Durante o mês de março, a Delegacia intensificará as atividades de acolhimento e orientação para mulheres em situação de risco, além de estreitar parcerias com instituições locais para garantir que todas as mulheres de Jandaia do Sul se sintam seguras e amparadas.

.