Será realizado em Jandaia do Sul o projeto piloto “MOTOCICLISMO E VIDA” parceria com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

O curso será realizado no dia 27 de maio no auditório da Acejan das 9:00 as 16:00 horas.

Acesse o link abaixo para maiores informações e realizar a inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb48ooNfUi8ywkK5qoz7R2hu7KarUHXObD8XBta7ItR8xIgw/viewform?usp=sf_link