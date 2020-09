Curso gratuito de formação em vendedor no Senac Apucarana

O Curso de Vendedor será através de aulas remotas ao vivo e tem o objetivo de qualificar profissionais na área de vendas no comércio de atacado e varejo, presencial e e-commerce.

Para mais informações e inscrições, procure a unidade do Senac mais próxima.

⏳ Carga Horária de 160h

🏷️ Idade mínima: 15 anos completos

Inscrições no processo seletivo até 30/09 no link abaixo:

🗺️ https://bit.ly/2FSKzbX

🗓️ Período do curso: 05/10 a 18/12

Dias da Semana: Segunda à Sexta das 19h às 22h

Aulas serão de forma remota com o professor ao vivo através do Google Meet e será utilizado o Google Classroom para as atividades.

Senac Apucarana

R. Gastão Vidigal, 185

(43) 3420-2800