Cultura Presente em Jandaia do Sul – Escola de Dança Brisé Volé

Nesta semana que percorreu do dia 30/08 à 03/09 foi comemorado a Semana da(o) Bailarina(o)! Comemoração esta muito esperada por todos os profissionais do segmento artístico da cultura e da dança. Por conta disto a Escola Brisé Volé proporcionou inúmeras vivências através de workshops como Oficinas de Ballet Clássico ministrado pela professora Melyna Oliveira formada pelo Bolshoi, sede no Brasil, Hip-Hop e Ragga Dance com a professora universitária Janaína Amarante; Teatro com os profissionais Gustavo Fontollan e Amanda Oribes; e inúmeras palestras voltadas à dança e saúde como: Fisioterapia com o profissional Rafael Hernani; Psicologia com a profissional Carolina Borges; Nutrição com a profissional Juliana Simões. Além de aulas inusitadas como Tik Tok com as professoras Bruna Mattos e Ludmila Esquiante.

Esta semana foi realmente dos sonhos, pois nossas Bailarinas ainda aprenderam à desenvolver diversos tipos de coques para o dia-a-dia e também o coque do Espetáculo de Final de Ano, composto por dois atos, que será em tema espanhol, “Suíte de Gala Dom Quixote” e “Fuego! Deja que venga el toro!”, que será realizado dia 04/12/2021 às 19:00 no Auditório na Praça do Café em Jandaia do Sul.

A bailarina e diretora da Brisé Volé, Ana Luiza Maronezi, agradece a Deus por todos os projetos desenvolvidos até aqui, e poder proporcionar educação através da arte, juntamente com sua equipe Bruna Mattos, Ludmila Esquiante, Amanda Bueno e Maria Santos. E também parabenizar os alunos por esta data tão querida e toda a família que participa ativamente em tudo o que a escola promove! Minha singela reverance!

Com carinho Ana Luiza Maronezi

A escola tem sede na Rua Newton Marques da Silva, n°163 – Centro, Jandaia do Sul

