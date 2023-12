Cultura de Jandaia realiza espetáculos com alunos das oficinas culturais

Nos dias 12 e 13 de dezembro, no Auditório Municipal, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Cultura realizou dois espetáculos, complementando todas as apresentações natalinas desde o início do mês com os alunos matriculados nas Oficinas Culturais do Departamento. No dia 12 de dezembro, o Espetáculo foi “A Fantástica Fábrica de Noel” com os alunos da oficina Dançarte, Circo Arte e participação ainda da Florart Vida e Lar São Francisco de Assis. O espetáculo de Natal conta a história de uma menina filha de um fabricante de brinquedos que através da sua dedicação realiza o desejo de muitas crianças, o espetáculo acontece numa viagem ao mundo da fantasia onde doces, pirulitos, marionetes, bolas, bonecas, soldados de chumbo e jogos divertidos ganham vida na Fantástica Fábrica de Natal.

Já no dia 13 de dezembro, o Espetáculo foi “O Nascimento do Rei dos Reis” – Cantata e Exposição de Artes com alunos da Oficina Teatral Pirlimpimpim, Musicarte e Criarte que conta a história do Nascimento de Jesus, onde o cântico dos anjos e os sinos natalinos anunciam ao mundo a salvação e nos inspira a compartilhar a bondade e a gratidão.