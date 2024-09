Crime ambiental é investigado em Jandaia do Sul

Na noite desta terça-feira, 03 de setembro, o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente recebeu diversas denúncias de moradores do Nova Jandaia relatando que na nascente do Rio Cambará (fundos do Jardim Pérola indo para o Nova Jandaia) estava recebendo descarga de um produto (parecido com tinta) que estava deixando a água vermelha, imediatamente a equipe do Departamento esteve no local para recolhimento de amostras e nesta quarta-feira, novamente a equipe correu todo o trecho da nascente, identificando a galeria que em baixo do manilhamento estava escorrendo esse produto de cor vermelha e novamente foram recolhidas mais amostras para análise, foram acionados também o IAT Instituto Água e Terra e demais órgãos competentes para poder identificar a origem desta descarga e as medidas cabíveis para que os responsáveis possam ser punidos por este crime ambiental.