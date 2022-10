Crianças se divertem com a Festa no Parque em São Pedro do Ivaí

A programação da Festa da Alegria para as Crianças de São Pedro do Ivaí teve sequência na tarde de domingo (09), com a Festa no Parque.

A prefeitura instalou brinquedos infláveis e pula-pula na praça da rodoviária e na Praça Pedro Freire, do distrito de Marisa. A diversão reuniu centenas de crianças, que puderam brincar gratuitamente.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri destacou que a Festa da Alegria foi idealizada para que as crianças do município possam se divertir integradas. “É um evento para as crianças saírem de suas casas e se divertirem juntas. Celebrar o que tem de melhor, que é ser criança. Estou muito feliz em ver as crianças felizes e cheias de alegria”, frisou a prefeita.

A programação da Festa da Alegria termina nesta terça-feira (11), com festinha para as crianças nas escolas e CMEI’s.

Prefeitura de São Pedro do Ivaí promove festa para as crianças com brincadeiras e guloseimas

A prefeitura de São Pedro do Ivaí, através da secretaria municipal de Educação, fez a alegria da criançada na terça-feira (11), com as festinhas nos CMEI’s, Escolas municipais, Escola Anjo Dourado e Apae. O dia contou com cardápio especial na merenda, com salgados, suco e bolo no pote.

As crianças receberam pacotes com doces e lembrancinhas. Além das guloseimas, a equipe de cada instituição de ensino se organizou e promoveu atividades e brincadeiras. Os alunos dos 6º anos das Escolas Estaduais também foram comtemplados.

Com as festas nas escolas, a prefeitura concluiu a programação da Festa da Alegria para as Crianças, que teve início no último sábado (08) com teatro, apresentações artísticas e festa no parque.

A prefeita Maria Regina Della Rosa Magri agradeceu a secretaria municipal de Educação e o departamento de Cultura pela organização e enalteceu que o trabalho em equipe tem feito a diferença. “Nossas crianças amaram tudo que promovemos para elas e este é o resultado da união da equipe, em trabalhar integrada. Muito obrigado a todos pela dedicação”, disse.

Regina também deixou uma mensagem para as crianças. “Quero desejar muita saúde e alegrias para nossas crianças, que são a principal razão dos nossos esforços. Como gestora do município, tenho sempre lutado para que o presente seja sempre melhor que o passado e para que o futuro seja ainda melhor que o hoje. Que este dia seja repleto de muitas alegrias e que Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, possa abençoar a cada criança são-pedrense”.

Além do que foi oferecido pelo poder público, as crianças também receberam brinquedos que foram doados pela Altech.