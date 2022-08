Nesta quarta-feira (17), das 17 às 21 horas, acontece a primeira dose para crianças de 03 e 04 anos na UBS LÁZARO DE PAULA RODRIGUES. No mesmo dia também acontece as doses em atraso para as crianças e adolescentes entre 05 e 17 anos.

Compareça na UBS indicada com a sua carteira de vacinação.