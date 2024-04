As Unidades básicas de Saúde do município de Jandaia do Sul estão com um novo formato de agendamento de consultas.

De segunda a sexta-feira em horário de expediente, os usuários do serviço podem estar agendando suas consultas de rotina diretamente na recepção das UBS’s. Essa novo formato, segundo o Departamento de Saúde, serve para evitar filas ou que em dias chuvosos os usuários não fiquem expostos ao tempo.

Os usuários do serviço devem estar com seu cartão do SUS ou CPF em mãos.