Confusão em Jandaia – Mulher perde criança em bar e homem é detido por populares

A ocorrência foi registrada na noite de domingo (22) em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando possível situação de desaparecimento de criança, a equipe deslocou ao endereço onde de imediato foi constatada grande aglomeração de pessoas.

Durante a coleta de informações foi levantado que ambos os autores estariam em um bar ou lanchonete localizado a cerca de 600m do local da ocorrência em frente à antiga estação ferroviária, que em dado momento a autora (mãe da criança) teria ido ao banheiro e deixado a filha menor de idade desacompanhada na presença de várias pessoas adultas, inclusive muitos deles embriagados.

Neste momento, ao retornar do banheiro, notou o desaparecimento de sua filha, de imediato com ajuda de outras pessoas iniciou buscas pela criança, não encontrando a menor. Já nas proximidades do cruzamento da avenida Paraná com a linha férrea, cerca de 500 metros do local, passou mal e desmaiou, sendo necessário socorro médico.

Também estava no local o autor, sendo detido por populares. Ao ser indagado, ao autor informou que a mãe da criança teria deixado ela sob seus cuidados e ele por sua vez deslocou até a sua residência levando a criança a pé pela mão. No momento que voltava sentido a lanchonete para entregar a criança para a mãe, foi surpreendido pelos populares e detido naquele local.

A mãe, por sua vez, negou ter deixado a criança sob os cuidados do autor. Diante das versões contraditórias e do clamor público no local, foi necessária a condução de ambos à delegacia a fim de apurar a verdade dos fatos.

A mãe da criança e o homem adulto que levou a criança, aparentavam sintomas de embriaguez alcoólica, sendo necessário o uso de algemas para o autor que estava agitado causando transtornos no interior da delegacia, também foi necessária a presença de socorro médico para o masculino em virtude de ter passado mal durante os procedimentos.

O conselho tutelar de Jandaia do Sul foi acionado para acompanhar a criança.