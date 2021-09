Confira como ficará o funcionamento das UBS’s a partir desta segunda-feira (13)

[FUNCIONAMENTO UBSs e DEPARTAMENTO DE SAÚDE] Devido a chuva de granizo da última quarta-feira (08), algumas mudanças devem acontecer de forma temporária.

Confira como ficará o funcionamento das UBSs e o local de atendimento do departamento a partir desta segunda-feira (13).

1) ATENDIMENTO SEGUE NO MESMO LOCAL: UBS Lázaro de Paula Rodrigues, Dr. Ivoly Genro Palma, Maria Borba e Dr. Wilson Nogueira (São José).

2) UBS DAMÁSIO BRITO DA SILVA: atendimento retorna para o Jardim Planalto.

3) UBS MASSAHIRO OGA: atendimento passa para o Salão da AMPAC.

4) DEPARTAMENTO DE SAÚDE: atendimento no Auditório Municipal (Praça do Café).