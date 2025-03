Concessionária vencedora do Lote 3 faz mutirão para contratar 456 pessoas na Região Norte

(AEN) A CCR Rodovias, concessionária que administra no Paraná quatro rodovias estaduais e três federais, está com um mutirão aberto para contratação de 456 pessoas na Região Norte do Estado. A CCR foi a vencedora do leilão do Lote 3 do novo pacote de concessões rodoviárias no Estado, realizado em dezembro do ano passado na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. As vagas são distribuídas nas áreas administrativa, operacional e de engenharia. O mutirão começou segunda-feira (10), já passou por Sertanópolis, Londrina, Tamarana e Cambira, e vai até sexta-feira (14), passando por Apuracana, Marilândia do Sul, Tibagi e por Witmarsun.

O Lote 3 faz parte da Malha Norte, que abrange 22 cidades e faz a ligação do Norte do Estado com o eixo rodoviário da BR-277, chegando até o Porto de Paranaguá. São 569 quilômetros envolvendo as rodovias federais BR-369, BR-373 e BR-376, e as estaduais PR-170, PR-323, PR-445 e PR-090. A previsão é de que a concessionária invista R$ 9,8 bilhões em obras, além de R$ 6 bilhões em serviços operacionais. A previsão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) é de gerar 143 mil empregos, entre diretos, indiretos e efeito renda.

Os colaboradores da CCR irão receber, selecionar currículos e entrevistar pessoas interessadas em preencher as 456 vagas. Os interessados deverão comparecer com currículo e cópia dos documentos pessoais – ver programação abaixo.

A prioridade está na área operacional, que possui vagas principalmente para operador de tráfego e motorista de viatura de resgate, com os seguintes requisitos: ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) D ou E.

Os candidatos devem residir em municípios que estejam ao longo das rodovias BR-369/373/376/PR e PR-090/170/445/323: Sertaneja, Sertanópolis, Londrina, Cambé, Ibiporã, Tamarana, Mauá da Serra, Marilândia do Sul, Califórnia, Apucarana, Arapongas, Cambira, Jandaia do Sul, Mandaguari, Ortigueira, Imbaú, Faxinal, Tibagi, Ipiranga, Ponta Grossa, Palmeira e Balsa Nova. A sede da nova concessionária de rodovias do Grupo CCR no Paraná será em Londrina.

Entre os benefícios oferecidos pela CCR Rodovias, estão assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte ou estacionamento no local, previdência privada, licença estendida (maternidade com 180 dias e paternidade com 20 dias), auxílio creche, acesso a Wellhub (Gympass), day off e Participação nos lucros ou resultados (PLR).

A CCR Rodovias integra o Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, com atuação em rodovias, aeroportos e mobilidade urbana.

Confira o cronograma do mutirão de empregos da CCR Rodovias:

12/03 – Apucarana – Agência do Trabalhador – Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

12/03 – Marilândia do Sul – Creas – Rua XV de Dezembro

13/03 – Tibagi – Sub Prefeitura do São Bento Amparo – avenida Donato Marcondes Chaves

14/03 – Witmarsum – ILPI – Rua 25 de Novembro (s/n) no ILPI

.